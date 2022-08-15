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Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили 25 273 новых случая заражения COVID-19

, 11:32

В России за сутки выявили 25 273 новых случая заражения COVID-19
тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/PXZEg4hnyVw

В России за сутки выявили 25 273 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию в понедельник предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на 15 августа количество госпитализаций за сутки в России составило 1 581, снизившись в сравнении с предшествующими 24 часами на 11,7%.

В оперштабе отметили, что за минувшие сутки в стране скончались 53 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.  Выздоровели в РФ за вышеуказанный период 15 410 человек, что на 3,1% больше по сравнению с показателями 14 августа.

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