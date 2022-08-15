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15 августа 2022, 11:02

Visa, photo: Ralph Kerpa/http://imagebroker.com/globallookpress.com

Гражданам РФ для выгодной оплаты покупок в Белоруссии следует оформить виртуальную карту Visa местного банка. Советом поделилась путешественница, недавно побывавшая в республике. Информацию передаёт Федеральное агентство новостей.

Путешественница рассказала, что поскольку карты «Мир» в Белоруссии не работают, а снимать наличные в банкомате невыгодно, можно оформить виртуальную карту Visa местного банка.

Девушка также отметила, что бонусом данной карты является возможность оплачивать покупки там, где российские карты не работают. Отмечается, что карта действует четыре года.