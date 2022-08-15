Автоэксперт Канаев заявил, что предложение ограничить скорость электросамокатов перед переходами едва ли реализуемо

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил предложение депутата Султана Хамзаева ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемым пешеходным переходом.
Сергей Канаев выразил мнение, что вышеуказанное предложение вряд ли реализуемо в связи с невозможностью контролировать скорость движения электросамокатов.
Автоэксперт в разговоре с RT отметил, что в первую очередь необходимо начать вести учет владельцев средств индивидуальной мобильности, после чего можно "хоть что-то контролировать". Пока данный шаг не будет совершен, все инициативы по введению любых ограничений будут бессмысленными, полагает Канаев.