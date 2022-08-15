Синоптик Тишковец: к концу августа в Центральной России температура опустится до 21 градуса

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15 августа 2022, 09:54

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Синоптик Евгений Тишковец в беседе с радио Sputnik рассказал о прогнозе погоды в конце лета для Центральной России: температура будет на 10 градусов ниже, чем в первой декаде августа.

Специалист «Фобоса» заявил, что третья декада августа будет «близка к средним показателям»: температура опустится примерно на 10 градусов по сравнению с первой декадой месяца — на столбе термометра будет около 21 градуса.

«По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в Центральной России будет близка к климатической норме (примерно 21,5 градуса в дневные часы и 12 градусов ночью, – ред.), с небольшим превышением. Дефицит осадков составит не более 20 процентов», – отметил синоптик.

Также Тишковец заявил, что по предварительным данным резкой смены одного климатического сезона к другому не будет: граница между летом и осенью пройдёт плавно.

Высока вероятность длинного бабьего лето, заключил синоптик Евгений Тишковец.