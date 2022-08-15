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Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

Челябинский приют ищет новый дом для овчарки по кличке Голден

, 09:20 Источник: МК-Челябинск

Челябинский приют ищет новый дом для овчарки по кличке Голден
Кадр из видеосюжета «Гранада ТВ»

Зоозащитники помогли собаке оправиться, после того, как ее бросили бывшие хозяева.

Пес по имени Голден стал первым героем нового проекта «Хвосты и уши». В серии видеосюжетов «Гранада ТВ» будет рассказывать о подопечных челябинских приютов для бездомных животных, которые ищут свой дом.

Как и большинство обитателей приюта «Волчок», Голден – подкидыш. Новое имя, которое означает «золотой», пес получил благодаря своему поведению. «Он все схватывает на лету, команды разучивает на раз, знает свое место, ходит рядом. А поначалу это была испуганная, трусливая собака, когда я хотела прикоснуться к ошейнику — он кусался. Что с ним делали, остается только догадываться. Он боялся оставаться один, боялся, что снова окажется никому не нужным, были одни страхи, страхи, страхи…», - рассказала основательница приюта «Волчок» Люция Ахиялтдинова изданию «МК-Челябинск».

Голден здоров, кастрирован и имеет все необходимые прививки. Зоозащитники ищут для него ответственного хозяина, у которого есть опыт содержания собак крупных пород, таких как алабаи и овчаки. «Многие хотят получить бесплатно породистого пса и посадить его на цепь, но это исключено», - подчеркнула Люция Ахиялтдинова. Узнать более подробную информацию о Голдене можно по телефону – 8 908 708-58-17, а также в социальных сетях приюта «Волчок».

Добавим, что приют «Волчок» был создан Люцией Ахиялтдиновой в 2010 году. За это время женщина спасла более 2 тысяч животных. Сейчас в приюте обитают около 250 собак и несколько десятков кошек. Он существует благодаря пожертвованиям и помощи волонтеров.

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