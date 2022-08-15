Челябинский приют ищет новый дом для овчарки по кличке Голден

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15 августа 2022, 09:20 Татьяна Михайлова Источник: МК-Челябинск

Кадр из видеосюжета «Гранада ТВ»

Зоозащитники помогли собаке оправиться, после того, как ее бросили бывшие хозяева.

Пес по имени Голден стал первым героем нового проекта «Хвосты и уши». В серии видеосюжетов «Гранада ТВ» будет рассказывать о подопечных челябинских приютов для бездомных животных, которые ищут свой дом.

Как и большинство обитателей приюта «Волчок», Голден – подкидыш. Новое имя, которое означает «золотой», пес получил благодаря своему поведению. «Он все схватывает на лету, команды разучивает на раз, знает свое место, ходит рядом. А поначалу это была испуганная, трусливая собака, когда я хотела прикоснуться к ошейнику — он кусался. Что с ним делали, остается только догадываться. Он боялся оставаться один, боялся, что снова окажется никому не нужным, были одни страхи, страхи, страхи…», - рассказала основательница приюта «Волчок» Люция Ахиялтдинова изданию «МК-Челябинск».

Голден здоров, кастрирован и имеет все необходимые прививки. Зоозащитники ищут для него ответственного хозяина, у которого есть опыт содержания собак крупных пород, таких как алабаи и овчаки. «Многие хотят получить бесплатно породистого пса и посадить его на цепь, но это исключено», - подчеркнула Люция Ахиялтдинова. Узнать более подробную информацию о Голдене можно по телефону – 8 908 708-58-17, а также в социальных сетях приюта «Волчок».

Добавим, что приют «Волчок» был создан Люцией Ахиялтдиновой в 2010 году. За это время женщина спасла более 2 тысяч животных. Сейчас в приюте обитают около 250 собак и несколько десятков кошек. Он существует благодаря пожертвованиям и помощи волонтеров.