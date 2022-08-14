Алкогольная и никотиновая зависимость: в каком возрасте россиян настигают пагубные привычки

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2022, 22:10 Лолита Камынина

Каждый год в России умирает более 1 миллиона человек из-за причин, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков и табака. Последствия от их чрезмерного употребления известны многим. Но не каждый человек готов отказаться от этих привычек, даже зная об их губительном влиянии на организм.

Никотин и этанол вызывают сильнейшую психологическую зависимость, избежать которую практически невозможно. Исследования показывают, что в России курить начинают уже в 15 лет, а к 16 годам у курильщиков формируется зависимость.

Новые курительные гаджеты - одноразовые сигареты, привлекли большое внимание подростков. Они отличаются фруктовыми ароматами и вкусами. Проблема в том, что подобные гаджеты можно использовать даже дома, не выходя на улицу, и курение становится систематическим. Примерно половина молодых людей и треть девушек в возрасте от 16 до 18 лет пробовали электронные сигареты. 12 июля 2022 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные мониторингового опроса, посвященного проблеме курения. Последние пять лет доля курильщиков в России остается неизменной — на сегодняшний день - треть граждан (33%).

Высокое потребление алкоголя - острая социальная проблема среди россиян. Общее количество алкоголиков в России на период 2021 года – 2 миллиона человек. Из них все больше детей становятся зависимыми, они пробуют алкоголь в возрасте 13 лет.

10 августа 2022 года глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил о необходимости разработать единую федеральную программу в стране по борьбе с алкоголизмом.

Курение табачных изделий – одна из основных причин смертности восьми миллионов человек. У заядлого курильщика больше шансов заболеть раком легких, а у алкоголика – циррозом печени. Самый оптимальный способ избавиться от алкоголизма и табакокурения – сила воли. Психологи советуют изменить привычки – избегать компании курящих и мест курения, занять руки и голову чем-то интересным, заняться спортом.