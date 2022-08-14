МЧС Армении: судьба 20 человек на данный момент неизвестна после взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

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14 августа 2022, 20:49

фото: mes.am

В Ереване в воскресенье к спасателям обратились родственники 20 человек, в судьбе которых нет никакой информации после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в столице Армении.

Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян рассказала РИА Новости, что родственники 20 человек ищут своих родных.

По последним данным МЧС, в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу", погибли два человека. Пострадали 60 человек. Пострадавшие госпитализированы. 36 из них находятся в состоянии средней тяжести.

В Минздраве сообщили, что тело второго человека извлекли из-под завалов.

Мощный взрыв произошел на оптовом рынке на складе пиротехники днём. После взрыва началось возгорание. В результате взрыва здание обрушилось.