МЧС Армении: судьба 20 человек на данный момент неизвестна после взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

В Ереване в воскресенье к спасателям обратились родственники 20 человек, в судьбе которых нет никакой информации после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в столице Армении.
Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян рассказала РИА Новости, что родственники 20 человек ищут своих родных.
По последним данным МЧС, в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу", погибли два человека. Пострадали 60 человек. Пострадавшие госпитализированы. 36 из них находятся в состоянии средней тяжести.
В Минздраве сообщили, что тело второго человека извлекли из-под завалов.
Мощный взрыв произошел на оптовом рынке на складе пиротехники днём. После взрыва началось возгорание. В результате взрыва здание обрушилось.