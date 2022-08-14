Министр юстиции Латвии Борданс требует запретить все русские и советские названия улиц

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14 августа 2022, 20:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министр юстиции Латвии Янис Борданс требует запретить все русские и советские названия улиц. Разумеется, на законодательном уровне. И никак иначе!

Министр юстиции Латвии Янис Борданс подчеркивает, что общественное пространство Латвии до сих пор насыщено географическими названиями, представляющими идеологию советского коммунистического режима. В преамбуле Конституции Латвии устанавливается обязательство осуждать коммунистический режим и говорится, что латвийский народ не признавал «оккупационные» режимы.

Задача закона – искоренить использование топонимов, прославляющих коммунистический режим, и созданных для русификации территории Латвии и прославления России.

Закон, по мнению г-на Бордана, восстановит историческую справедливость - предотвратит ложное, неточное и предвзятое освещение исторических событий, прославит достижения латвийского народа в борьбе за свободу и сопротивлении коммунистической «оккупационной» власти и проявит уважение к их жертвам, способствует пониманию обществом событий на территории Латвии до провозглашения независимости Латвии, в период борьбы за свободу, в межвоенный период, во время Второй мировой войны, и в послевоенный период советской «оккупации», до фактического восстановления независимости Латвии.

Ожидается, что переименование топонимов будет финансироваться из государственных средств.