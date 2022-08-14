В Риге состоялся пикет в поддержку батальона «Азов»

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14 августа 2022, 18:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии полным ходом идет поддержка батальона «Азов»* - устраиваются пикеты, латышские СМИ печатают интервью с этими «героями». Создается такое впечатление, что правительство Латвии поддерживает всех, кто поет дифирамбы нацизму.

Участники акции разного возраста держали в руках плакаты, преимущественно на английском языке, призывающие сохранить «героев» Мариуполя, Украину и бойцов ее отряда специального назначения "Азов"*, а также осуждающие Россию, которую называли «террористическим» государством.

Участники протеста в основном вели себя мирно, но временами раздавался лозунг «Россия — враг!». За происходящим наблюдали сотрудники правоохранительных органов.

Кто является инициатором протеста, участники акции не раскрыли, но известно, что как минимум до полудня пятницы подобное мероприятие не было официально зарегистрировано в Рижской думе.

Мне интересно, а как же Рижская Дума, которая выдает разрешения на любые акции, протесты, не знала о данном мероприятии? А, может, знала, но не хотела ничего предпринимать? Почему? Я выскажу свое мнение – большинство адекватных людей в Латвии понимают, что происходит на Украине, а также ощущает силу и значимость России… При нынешней ситуации окончательно обострять отношения с РФ не слишком выгодно для Латвии, кроме, конечно, Нацблока, но и отказать хозяину-США не могут… Вот и получается, как водится: «Как? Мы же не знали!»

А, как тогда объяснить то, что правоохранительные органы ничего не предпринимали? Всегда, при «неодобренных» акциях, полиция вмешивается в процесс, чтобы прекратить мероприятие.

*Батальон Азов - запрещённая в России террористическая организация.