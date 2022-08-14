Президент Латвии Эгил Левитс призвал аннулировать ВНЖ россиянам, проживающим в Латвии

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14 августа 2022, 18:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с публичным заявлением и поддержал предложение Нацблока, которые требуют аннулировать ВНЖ у граждан России, проживающих в Латвии, а также «закрыть» визы, выданные гражданам РФ.

Как сообщили в канцелярии президента, Левитс заявил, что в последнее время не только в Латвии, но и в ряде европейских стран, особенно в Эстонии, Финляндии, которые непосредственно граничат с Россией, а также в Чехии, председательствующей в ЕС, началась дискуссия о российских туристах в Европе.

"Оправдано ли это политически и морально, что российские туристы мирно отдыхают в Европе?" - риторически спросил президент.

Левитс напомнил, что Латвия не выдавала туристические визы с первого дня войны - 24 февраля, но другие страны продолжают их выдавать. Российские туристы въезжают в Латвию по туристическим визам, выданным другими странами Шенгенского соглашения, такими как Финляндия или Италия.

Учитывая все сказанное, Левитс считает, что Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз гражданам России. Это будут дополнительные санкции против России.

В то же время президент признал, что ряд европейских стран, где российские туристы оставляют большие деньги, не будет в восторге от такого предложения. Канцлер Германии также выразил сомнения по этому поводу. "Но я считаю, что говорить об этом нужно. Говорить принципиально", - подчеркнул Левитс.

Также президент считает, что следует пересматривать уже выданные Латвией ВНЖ и визы. Тем, кто поддерживает российскую спецоперацию, они должны быть аннулированы. Однако, в любом случае они в принципе не должны продлеваться, за исключением особых обстоятельств.

ВНЖ не должны выдаваться и тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство, и эти люди должны покинуть страну, считает президент.

"Торговля ВНЖ предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых бизнесменов от политики, создали риски безопасности и способствовали двуязычию. Пришло время пересмотреть последствия этой неудачной и опасной политики", - подчеркнул Левитс.