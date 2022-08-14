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14 августа 2022, 16:12

фото: паблик "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" соцсеть Вконтакте

В Ростове-на-Дону духовная семинария начнет готовить военных священников для российской армии. На базе Донской духовной семинарии готовится открытие учебного центра по подготовке военного духовенства.

Газета «Вечерний Ростов» написала, что семинаристы кроме богословских наук будут изучать общевоенную подготовку, основы геополитики, международное гуманитарное и военное право, военную медицину и психологию.

В пресс-службе Донской духовной семинарии сообщили, что откроют новое магистерское направление, на учебную программу которого в скором времени получат лицензию. К обучению будущих военных священнослужителей планируют привлечь преподавателей из ведущих российских центров.

Возможно, подготовка военных священников будет проходить в дистанционном формате.