МЧС Армении сообщило о взрыве и последовавшем пожаре на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2022, 15:36

фото с места ЧП из запрещенной в России соцсети

МЧС Армении в воскресенье сообщило о взрыве и последовавшем пожаре на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване. По предварительным данным ереванских спасателей, в результате взрыва один человек погиб, 20 человек пострадали.

Издание «Новости-Армения» пишет, что горит склад фейерверков. Один из жителей близлежащего к рынку дома рассказал «Sputnik-Армения», что сначала произошел сильный взрыв, за ним последовали хлопки.

На месте пожара работают шесть пожарных расчетов. Пожару присвоена третья степень сложности.

Ранее крупный пожар в Ереване на оптовом рынке был в апреле 2021 года. Тогда в ТЦ «Сурмалу» сгорели павильоны с игрушками и хозяйственными товарами. Руководство рынка сообщало, что в результате пожара сгорело 18 павильонов и четыре склада, - передает РБК.

Посольство РФ в Армении уточняет, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Ереване.