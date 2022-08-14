День строителя

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14 августа 2022, 09:49 Татьяна САВКИНА

Сегодня отмечается профессиональный праздник работников строительных отраслей.

Первые торжества прошли в СССР 12 августа 1956 года. Их предпосылкой стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя». Инициатором создания документа стал Генеральный Секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев, под впечатлением от посещения масштабного и быстрого возведения Жигулевской ГЭС.

Строительное ремесло и искусство зодчества всегда ценились на Руси и в других странах. Ведь развитие любого населенного пункта зависит от возведения жилых, общественных и культурных зданий и сооружений. Без массового строительства невозможно представить себе ни одно развитое государство.

Сегодня строительство – локомотив экономики и индикатор экономического развития. Одно рабочее место в строительстве создает пять рабочих мест в сопутствующих отраслях.

Современная строительная отрасль России развивается, несмотря на возникшие трудности. Строительство решает главную потребность каждой семьи – иметь собственное жилье, учиться, работать и отдыхать в комфортных условиях.

Праздник сегодня отмечают представители всех профессий, которые имеют отношение к проектированию, возведению, ремонту и обслуживанию сооружений – инженеры, проектировщики, монтажники, каменщики, штукатуры, руководители рабочих бригад и вспомогательный пер