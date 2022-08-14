Москва глазами рижанки

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14 августа 2022, 08:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

У каждого из нас есть свои города и, конечно, память о них. И у меня есть города – воспоминания детства, юности, начало взрослой жизни… И они любимые…



Я с детства помню, что говорили мне родители – «У тебя две родины – Латвия и Россия». Маленькая, конечно, не понимала значения этой фразы, а уже став юной осознала – моя мама балтийская немка, а папочка – русский, уроженец Сибири. С того далекого детства так и повелось – Латвия и Россия!



Прошли годы, родителей уже нет, мои дети выросли, а любовь к Латвии и России у меня в сердце!



И сегодня я задаю вопрос – «Что происходит, господа, с моей любовью?»



Живя в Риге, я постоянно, уже месяцев шесть, слышу, что «Россию любить нельзя! В Россию ни ногой!» Это нам, латвийцам, говорит правительство со страниц местных СМИ! Как же так? Как можно вырвать из сердца то, что тебе дорого, то, что родное? Ведь любят ни за что, а просто! Никто в мире не смог разложить по полочкам еще чувства человека! Никто? Почему? А есть такое понятие, как человеческий фактор, который не сможет расшифровать ни одна умная машина… И я не стала «бороться» со своей любовью, а взяла билет на автобус и отправилась в Москву, тем более, работа в редакции «АН» заждалась меня!



Москва встретила меня солнцем, голубым небом, улыбками коллег и друзей! Очень было трогательно, когда мой друг – актер Юра Батурин сказал: «Вырвалась наконец-то! Думал, что совсем тебя «замуровали демоны» в Риге! Слава Богу! Сейчас ты среди своих, родных!» Конечно, было приятно, когда ты понимаешь и видишь, что нужна и тут тебя не «судят» по национальности, а значение имеет то, какой ты человек!





Посетив редакцию, я отправилась на Новодевичье кладбище – хотелось посетить могилу наших родственников по папиной линии, и, конечно, отдать дань памяти Владимиру Вольфовичу Жириновскому… Это отдельная история…

Я знала, как журналист, лидера ЛДПР. Более того, была первым латвийским журналистом, который взял интервью у Владимира Вольфовича… И ни одно интервью, а в течении многих, многих лет, и даже, один раз имела честь быть приглашенной в его дом.



Меня часто спрашивают – «А какой он в жизни?» С неимоверной энергетикой, юмором, умением слушать… Иногда в его глазах проскальзывала усталость, но он терпеливо отвечал на вопросы, несмотря на то, что пресс-секретари меня торопили… Владимиру Вольфовичу нравились мои интервью, и даже некоторые из них он обсуждал, как мне говорили, «на планерках»… Для меня этот человек был лидером, движущей силой и немного предсказателем. Помню, речь зашла о русских, проживающих в Латвии…



«У вас идет сильное давление на русских, на русский язык. Хотят вас «интегрировать» так, чтобы вы забыли свои корни, язык, культуру. Ни к чему хорошему это не приведет, а только вызовет раздражение. Русского человека невозможно заставить насильно забыть… И вы не забудете. А вот когда пойдет сильное давление на вас, то латышам будет сложно… Какой выход? Дать русским гражданство, которые родились в Латвии, права на любую работу, участие в выборах – вот тогда и латышский язык все за год освоят, и спокойствие будет».



А ведь все верно – сегодня в Латвии националисты, которые чествуют каждый год латышских легионеров СС, сносят советские памятники, против того, чтобы все неграждане стали гражданами, мол, заслужить «этим русским собачкам» надо, призывают некоторые, якобы с юмором, устроить для русскоязычных «забор с вышками, а там надзиратель». А русскоязычные уже не терпят, а выступают супротив – носят люди, несмотря на запреты, в некоторых регионах (Латгалия) георгиевские ленточки, вывешивают флаг РФ и ждут, когда придет и поможет Россия…





Я была на Новодевичьем кладбище 2 августа – день ВДВ. Конечно же, я встретила там десантников, которые приходили почтить память Маргелова Василия Филипповича. И мне удалось даже поговорить… Меня, понятное дело, спросили – «Акцент у вас. Вы откуда будете?» И я сказала, что из Латвии, пришла отдать дань Владимиру Вольфовичу… И знаете, меня проводили к его могиле с уважением. И тут я поняла, что не боюсь сказать в Москве, что я из Риги! Не боюсь! А в Латвии бывали случаи, когда за русскую речь просто оскорбляли. Помню один пост из латвийских социальных сетей, когда девушка написала – «Не понимаю, что происходит! Сейчас, когда я говорю на русском, то перехожу на шепот и оглядываюсь. Почему я должна стесняться!?» Да, это правда жизни! Потому как идет от правящих националов призыв – «русский язык – язык врага». Конечно, много адекватных простых латышей, которые не поддерживают такое давление и общаются на русском, но рыба же гнием с головы.

Легионеры СС



Я не могу не сравнивать жизнь в Латвии и России, в общем… Глядя на десантников в орденах, я испытала гордость… В их глазах была и человечность, и сила духа… И мне вспомнилось шествие латышских легионеров СС в Латвии, факельное шествие в Риге Нацблока… Холодные глаза, пустота, высокомерие и злость – принципы Третьего Рейха Германии…

И вдруг я поняла, что ненависть и злость – погибель для страны! Идеи Третьего Рейха рухнут в один прекрасный момент… И мне стало жаль тех, кто живет ненавистью и рушит все вокруг себя! Не создает, а рушит…

Св. Апостол Павел



Гуляя по Москве, я увидела плакат с надписью – «Добро победит зло! Апостол Павел»… И мне вспомнился «памятник» в Риге около МИД Латвии и Дома Конгрессов – сатана из проводов…



У меня вопрос – возрождение пойдет из какой страны? Божье благословение над какой страной?



Продолжение следует…