СМИ пишут о задержании Игоря Стрелкова при попытке попасть на спецоперацию, на Херсонское направление

Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) был задержан в Крыму при попытке попасть на спецоперацию, на Херсонское направление добровольцем.
О задержании Стрелкова в субботу написала "Русская весна" со ссылкой на ополченца и волонтера Жучковского. Он отметил, что это уникальная история, когда "человек всеми правдами и неправдами ...готов отдать ради Родины и своих принципов самое ценное — свою жизнь, но его не пускают".
По данным портала "Украина.ру", Стрелков якобы намеревался попасть на спецоперацию, при нем были документы на имя Сергея Рунова.
Официальной информации о задержании Игоря Стрелкова нет.