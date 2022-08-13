Судьба экс-лидера GTA решилась в начале августа

Аргументы Недели → Общество 13+

13 августа 2022, 21:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Ещё несколько дней назад восточный окружной военный суд на выездном заседании в Новосибирске рассмотрел уголовное дело создателя местной ячейки «Аль-Каиды»* (запрещена в РФ). Террористическую банду новосибирские контрразведчики обнаружили летом 2020 года. Её участников, жителей областного центра Кахрамона Ульмасова и Шельзодбека Махмудова задержали с санкции суда и поместили в СИЗО. В результате расследование было установлено, что ячейку в 2012 году организовал выходец из Узбекистана Убайдуло Атакулов.

По версии следствия, Атакулов устраивал в Новосибирске законспирированные собрания, местом проведения которых становились квартиры и кафе восточной кухни. Обязательным условием в участии таких встреч было отключение мобильных телефонов. В деле указывается, что во время собраний создатель ячейки убеждал всех пришедших, что террористическая организация действует «правильным путём». Он рассказывал, что является эмиссаром «Аль-Каиды» и командирован в Россию для вербовки новобранцев.

Участникам собраний он регулярно «промывал голову» лжеучениями о праведности экстремистов. По словам свидетелей, он декларировал, что «в немусульманских странах мусульманам дозволено убивать и грабить при необходимости людей». Стоит отметить, что во всех мусульманских странах такие изречения считаются ересью и приравниваются к сатанизму. В материалах указывается, что Махмудов и Ульмасов разделяли эти убеждения. Также было установлено, что Атакулов в 2006-2007 годах числился в розыске в странах ближнего зарубежья за участие в деятельности другой террористической группы «Исламская партия Туркестана» (также запрещена в РФ).

В 2007 году в Чите по поддельному паспорту гражданина Киргизии он получил российское гражданство как Умар Хасанов. Оперативники выяснили, что подозреваемый уже находится в одной из исправительных колоний. Атакулов отбывал там пожизненный срок, назначенный ему в августе 2018 года Московским облсудом, как участнику пресловутой банды GTA из Подмосковья, на счету которой 17 убийств. Осуждённого Атакулова-Хасанова конвоировали в Новосибирск. Лидеру террор-группировки предъявили обвинение по ст.208 УК РФ и ст.205.5 УК РФ (создание незаконного вооружённого формирования, участие в террористической деятельности).

Никто из осуждённых свою вину не признал. В начале августа все они предстали перед судом. Лидер ячейки Атакулов-Хасанов получил второй пожизненный срок. Его он будет отбывать в ИК особого режима. Махмудова и Ульмасова приговорили к 8 годам колонии каждого. Смягчающими обстоятельствами суд счёл то, что у Махмудова трое несовершеннолетних детей, а у Ульмасова – шестеро.