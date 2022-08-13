Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства десятков санаториев в Кавминводах

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13 августа 2022, 19:29 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства десятков санаториев и объектов в Кавказских Минеральных Водах, принадлежащих в 1990-2000 годах профсоюзам.

На сайте Гагаринского суда указано, что рассмотрение иска завершено в пятницу, 12 августа, иск удовлетворен.

По информации источника "Интерфакса", по решению суда в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, в том числе 1763 объекта недвижимости.

К иску привлекли 96 ответчиков и более 200 третьих лиц.

По информации инсайдера, созданное ООО "Курортное управление (холдинг)" распоряжалось имуществом профсоюзов. В итоге было продано 24 учреждения, 131 объект за 3,3 млрд рублей.

Уточняется, что некоторые санатории достались членам руководства профсоюзов, их близким и аффилированным лицам.

Руководителя ООО "Курортное управление" заподозрили в том, что он, получив доходы от ряда проданных санаториев, купил на эти средства здания и земельные участки в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Владимирской области и в Крыму.

Известно, что владельцы нескольких компаний Кавминвод, купившие собственность, принадлежащую в 1990-2000 годах профсоюзам, в связи с иском Генпрокуратуры РФ обратились к бизнес-омбудсмену Ставрополья Кириллу Кузьмину.