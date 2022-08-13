Общественный деятель, писатель Мария Арбатова назвала «людоедством» введение запрета абортов по ОМС, которое предлагает депутат Госдумы Милонов. По мнению Арбатовой, ограничения прерывания беременности не улучшат рождаемость, а увеличат число криминальных абортов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с изданием URA.RU рассказал, что будущей осенью 2022 года на рассмотрение в парламент внесут законопроект, который будет запрещать вывод абортов из системы Обязательного медицинского страхования (ОМС).
По словам Милонова, «...те, кто выступают против, — это люди, которые вольно или невольно выступают на стороне фармакологической мафии. Потому что тела убитых младенцев используют для различных косметических и прочих целей».
Как уточнил парламентарий, предполагается вывод из системы ОМС всех абортов не по медицинским показателям.
Мария Арбатова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснила свою точку зрения: «Любое ограничение абортов — это чистое людоедство, потому что оно не повышает демографию, а повышает только число женщин, погибших от криминальных абортов».
Она считает, что законопроект абсолютно циничен, поскольку под него будут попадать самые незащищённые слои — это будут либо маленькие девочки, у которых нет денег на аборты, либо многодетные матери, у которых нет денег, и они пойдут на криминальные аборты.