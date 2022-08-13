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13 августа 2022, 16:44 Источник: URA.RU, Говорит Москва

Виталий Милонов, фото из соцсети Вконтакте

Общественный деятель, писатель Мария Арбатова назвала «людоедством» введение запрета абортов по ОМС, которое предлагает депутат Госдумы Милонов. По мнению Арбатовой, ограничения прерывания беременности не улучшат рождаемость, а увеличат число криминальных абортов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с изданием URA.RU рассказал, что будущей осенью 2022 года на рассмотрение в парламент внесут законопроект, который будет запрещать вывод абортов из системы Обязательного медицинского страхования (ОМС).

По словам Милонова, «...те, кто выступают против, — это люди, которые вольно или невольно выступают на стороне фармакологической мафии. Потому что тела убитых младенцев используют для различных косметических и прочих целей».

Как уточнил парламентарий, предполагается вывод из системы ОМС всех абортов не по медицинским показателям.

Мария Арбатова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснила свою точку зрения: «Любое ограничение абортов — это чистое людоедство, потому что оно не повышает демографию, а повышает только число женщин, погибших от криминальных абортов».

Она считает, что законопроект абсолютно циничен, поскольку под него будут попадать самые незащищённые слои — это будут либо маленькие девочки, у которых нет денег на аборты, либо многодетные матери, у которых нет денег, и они пойдут на криминальные аборты.