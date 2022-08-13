Большинство латвийцев не хотят прививаться осенью

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13 августа 2022, 15:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Не за горами уже осень, а министерство здравоохранения «планирует» вспышку коронавируса. Но большинство латвийцев отказываются пройти вакцинацию этой осенью. Такой результат-опрос проводила одна латвийская аптека.

Чаще от "Covid-19" планируют прививаться мужчины - 38%, тогда как среди женщин таких 34%. Не намерены прививаться 48% мужчин и 51% женщин, а еще 14% мужчин и 15% женщин не имели конкретной точки зрения.

Опрос показал, что больше всего готовы привиться жители в возрасте от 55 до 74 лет - среди них это планируют 42%. Также сделать прививку намерены 39% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет и в возрасте от 35 до 44 лет. Сравнительно реже такой ответ давали жители в возрастной группе от 45 до 54 лет - 31%, а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет - 26%.

Сравнение полученных данных по языку общения в семье показало, что чаще прививаться планируют латыши - среди них этот показатель составляет 38%, а среди русскоязычных - 27%. Не планируют прививаться 48% латышей и 60% русскоязычных, а еще 14% латышей и 13% русскоязычных не могли дать конкретного ответа.

Сравнение данных по уровню образования респондентов показало, что чаще всего положительно относятся к вакцинированию от "Covid-19" люди с высшим образованием - среди них этот показатель составил 39%, тогда как среди респондентов со средним образованием - 33%.

Не планируют прививаться 47% респондентов с высшим образованием и 52% опрошенных со средним образованием, а еще соответственно 14% и 15% не могли дать конкретный ответ.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований "Gemius" 8-9 августа, в нем приняли участие 1518 респондентов.