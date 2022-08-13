Латвия: В Лиепае готовятся снести советские памятники

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13 августа 2022, 15:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Вопрос о сносе советских памятников в Латвии – решен. Даже был объявлен конкурс среди фирм, кто быстрее, экономичнее снесет советское наследие и память. Разумеется, желающие нашлись. Деньги же не пахнут, а мертвые сраму не имут…

Месяц назад правительство поддержало демонтаж 69 памятников, памятных знаков и других объектов, прославляющих советский и нацистский режимы. В Лиепае таких три — «Памятник Защитникам города», рельеф в Средних фортах и памятная табличка на месте, где 25 июня 1941 года был смертельно ранен генерал-майор Николай Дедаев.

У рабочей группы самоуправления Лиепаи есть информация еще о двух десятках объектов в городе, связанных со Второй мировой. После обследования констатировано, что некоторые памятные доски демонтированы, с какими-то то же самое планируют сделать владельцы собственности. Решение о демонтаже части этих объектов, в соответствии с законодательством, должны принять депутаты Лиепайской думы.

Но ценовой опрос о разработке необходимой строительной документации для демонтируемых объектов на проектирование сноса проводился только в отношении трех вышеупомянутых объектов.

«Да, есть предложения по всем трем объектам. Но два из них — «Защитники» и рельеф — признаны культурно-исторической ценностью. Соответственно, к ним применяются другие правила демонтажа с обязательным уведомлением о строительстве, составлением генерального плана, проектом организации работ и т.д. Скорей всего, в начале следующей недели будут заключаться договоры и начнется проектирование. Бронзовая скульптура «Защитников» и металлический рельеф в Зеленой роще, как представляющие художественную ценность, будут переданы на хранение в Музей оккупации», — рассказал заместитель исполнительного директора Лиепайской думы Дидзис Ериньш.

Уже прозвучали предположения, что при демонтаже памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков могут быть провокации. Дидзис Ериньше допускает, что и в Лиепае может быть неспокойно при демонтаже «Защитников», ведь сюда ежегодно 9 мая несут цветы. Демонтаж должен быть завершен к 15 ноября.