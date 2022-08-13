Председатель ГД Нилов поддержал инициативу о продлении действия семейной ипотеки до конца 2023 года

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13 августа 2022, 13:21

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT поддержал инициативу продлить действие программы семейной ипотеки до конца 2023 года.

В беседе с RT Нилов заявил, что данная инициатива положительно скажется на демографии страны.

Министерство финансов РФ предложило включить в действие программы семейной ипотеки под 6% годовых те семьи, в которых ребёнок родится до конца 2023 года.

«Можно только приветствовать такое предложение… Одним из эффективных методов решения вопросов демографии является поддержка молодых семей. Это решение жилищного вопроса, это семейная ипотека, это возможность использовать средства маткапитала и т. д.», — прокомментировал депутат.

Председатель ГД провёл аналогию с введением дополнительных субсидий молодым семьям. По его мнению, тогда это стимулировало население создавать семьи, решать жилищный вопрос, исправлять общую демографию.

Говоря о демографическом кризисе, Нилов подчеркнул, что особое обострение пришлось на пандемийные года. Решение председатель ГД видит в стимуляции населения экономическими мерами.