В российских самолётах могут появиться виртуальные пилоты

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13 августа 2022, 12:07 Источник: rbc.ru

Фото: pixabay.com

Для снижения стоимости эксплуатации коммерческих самолетов в России, их экипаж уже в 2030-х годах может быть сокращён до одного человека. Снизить нагрузку на единственного пилота поможет «виртуальный второй пилот».



Соответствующий тендер размещен Минпромторгом РФ в Единой информационной системе в сфере закупок. В ведомстве рассчитывают к концу 2024 года разработать «виртуального второго пилота». Цена контракта на его разработку составляет 2, 877 млрд рублей.



Исполнителю будет необходимо модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа «путем его эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов», разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать его в будущую систему управления воздушным движением.



Также предстоит разработать около десятка технологий и создать демонстратор «виртуального второго пилота» для самолетов. Это должен быть полунатурный макет универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.



