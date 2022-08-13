В российских самолётах могут появиться виртуальные пилоты

Для снижения стоимости эксплуатации коммерческих самолетов в России, их экипаж уже в 2030-х годах может быть сокращён до одного человека. Снизить нагрузку на единственного пилота поможет «виртуальный второй пилот».
Соответствующий тендер размещен Минпромторгом РФ в Единой информационной системе в сфере закупок. В ведомстве рассчитывают к концу 2024 года разработать «виртуального второго пилота». Цена контракта на его разработку составляет 2, 877 млрд рублей.
Исполнителю будет необходимо модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа «путем его эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов», разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать его в будущую систему управления воздушным движением.
Также предстоит разработать около десятка технологий и создать демонстратор «виртуального второго пилота» для самолетов. Это должен быть полунатурный макет универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.
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