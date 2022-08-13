Минфин включит в действие программы семейной ипотеки под 6% годовых те семьи, где ребёнок родился до 2023 года

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13 августа 2022, 12:13 Источник: RT

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министерство финансов РФ предложило включить в действие программы семейной ипотеки под 6% годовых те семьи, в которых ребёнок родится до конца 2023 года. Об этом информирует RT.

«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заём) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребёнка до 31 декабря 2023 года (включительно)», — подчёркивается в предложении.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что до конца этого года ставка льготной ипотеки составит 7%. На сегодняшний день льготная ипотека на приобретение жилья в новостройке составляет 7%.