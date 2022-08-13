День физкультурника в России

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13 августа 2022, 09:46 Татьяна САВКИНА

Фото: Ok.ru

Всесоюзный день физкультурника был учрежден Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР летом 1939 года.

Традиционно этот праздник приходится на вторую субботу августа. День получил широкое распространение в 30-х годах XX века, в первые десятилетия Советской власти, когда повсеместно внедрялся лозунг «В здоровом теле - здоровый дух». Именно тогда власть осознала, что здоровая нация не может существовать без широкого приобщения к физической культуре, и профессии, связанные со спортом и физической культурой, стали популярными и востребованными.

Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов, футболистов, представителей других видов спорта.

Физическую культуру принято понимать как сферу социальной деятельности, направленную на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие его психофизических способностей для здорового долголетия. А укрепляя здоровье, физкультура совершенствует и развивает не только тело, но и дух, воспитывает упорство в достижении цели, дисциплину, мужество, закаляет волю.

Значение физкультуры и спорта в жизни общества трудно переоценить. Сегодня День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренера, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители спорта.