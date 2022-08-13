Видеообращение Зубкова к Путину вызвало бурные обсуждения в сети

Аргументы Недели → Общество 13+

13 августа 2022, 09:57

Напомним – при посредничестве Эдгарда ЗАПАШНОГО владелец и директор парка львов «Тайган» обратился к президенту.

ЗАПАШНЫЙ приехал к ЗУБКОВУ в «Тайган» этим летом и 07.06.22 они записали на телефон совместное обращение к ПУТИНУ, которое ЗАПАШНЫЙ, скорее всего, планировал либо разместить у себя в социальных сетях, либо переслать кому-то вхожему к президенту. Интерес к этой записи возрос после ареста 28.07.22 Олега ЗУБКОВА. Среди прочих часто под видео попадаются комментарии о том, что именно за намерение рассказать некую правду президенту владельца зоопарка и закрыли в тюрьму.

Вот несколько комментариев, наиболее отражающих суть обмена мнениями:

1. Кто-то услышал это обращение и решил заранее с Зубковым расправиться, чтобы не наговорил лишнего.

2. ВСЕ СМИ Крыма и России должны встать на защиту человека с удивительным талантом человека-льва Олега Зубкова! Он достояние России, Россия должна гордиться такими людьми!

Ответ на №2: «Должны»? Что тоже задолжали Зубкову? Есть расписки?

Ответ на №2: Что-то он не считает себя достоянием России. Даже наоборот говорит, что ошибался, когда голосовали за присоединение Крыма к России.

3. Зубков остался в 2014 потому что не было выбора - с таким хозяйством не очень-то разбежится. Прошли годы, как показала жизнь - не прижился. Власть имущие сделали все (или ещё не всё), чтобы избавиться от него. Не была в «Тайгане», смотрю только видео, место уникальное, коллекция животных и количество тоже уникальное. Отберут, и к гадалке не ходи. Жаль! Так хочется, чтобы восторжествовала справедливость (Украина. Харьков).

4. Свободу Олегу Алексеевичу Зубкову! Нет рейдерскому захвату парка львов «Тайган!»

5. Да всем людям давно все ясно - воспользовались случаем неадекватной матери те, кто давно вредят парку, гнобят Олега Алексеевича то судами, то проверками, беспредел этот надо прекратить. И освободить невиновного не в чем человека. Родителей к ответу!

6. Судью на нары!

7. Хватит лить грязь на маму пострадавшего ребенка? Люди, включите голову! Если бы было все в порядке с отжимными барьерами, были бы соблюдены нормативы в 1 метр, не было бы и ЧП.