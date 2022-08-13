До 30 градусов тепла ожидается в Москве и Московской области 13 августа

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13 августа 2022, 09:16

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

13 августа в столице ожидается до 30 градусов тепла и небольшая облачность. Об этом информирует Агентство городских новостей «Москва».

«Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит 28-30 градусов тепла, по области - от 25 до 30 градусов. Ветер слабый», - говорится в сообщении.

В целом, огромный по площади антициклон сохранит солнечную, сухую и тихую погоду на всей территории Европейской России.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.