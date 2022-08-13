Специалист в сфере образования Галкина посоветовала родителям абитуриентов позаботиться о психологическом комфорте поступающих

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13 августа 2022, 08:42

Alexander Legky/Global Look Press

Специалист в области образования Надежда Галкина в беседе с RT посоветовала родителям абитуриентов позаботиться о психологическом комфорте детей.

Галкина заявила, что из-за желания детей реализовать надежды родителей в период поступления, усиливается тревога. Также направление, выбранное не абитуриентом, а его родителем, подшатывает эмоциональное состояние ребёнка.

«Взрослым важно понять, что успех самореализации ребёнка зависит от психологического комфорта и спокойствия», — подчеркнула эксперт.

Специалист отметила, что во избежание психологических расстройств у поступающих, следует трезво оценить свои силы, чтобы не тратить ресурс на соревнования за бюджетное место.

«Поступление на бюджет — далеко не единственный вариант получения высшего образования. По возможности всегда можно рассмотреть обучение на коммерческой основе», — заявила собеседница RT.

Также Галкина добавила, что лучшее успокоительное для ребёнка в этот непростой период — спокойствие родителя.