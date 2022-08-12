Скопинский маньяк снова попал под уголовное преследование

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12 августа 2022, 21:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Похоже, что известный своими преступлениями скопинский маньяк снова попал под суровую длань закона. На прошлой неделе в доме Виктора Мохова произошло убийство. Об этом уже сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области. «Установлено, что 2 августа в вечернее время 39-летний подозреваемый, находясь в доме своего знакомого (Мохова), в ходе ссоры на фоне алкогольного опьянения нанес потерпевшему удар локтевым сгибом руки в область передней поверхности шеи», - говорится в сообщении, «От полученного повреждения потерпевший скончался на месте».

По данным Baza, в день убийства у Виктора Мохова гостили пятеро знакомых. Поначалу компания «по-обыденному» выпивала, а затем в какой-то момент хозяин решил, что один из знакомых, местный житель 1979 года рождения, украл у него гуся. За маньяка вступился его приятель, который и убил мужчину сильнейшим ударом. В отношении знакомого Мохова уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сам маньяк тоже оказался участником преступления. Он помог своему приятелю сокрыть убийство. Вместе с ним он переместил тело погибшего в заброшенный двор.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). В Телеграм-канале СКР уже опубликовали кадры допроса бывшего маньяка, на них он даёт признательные показания, куда они с приятелем отнесли тело. О мере пресечения в отношении Виктора Мохова в данный момент решается вопрос.