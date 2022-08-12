Расследуется дело о крупном мошенничестве, связанное с Вузом, где учился «пермский стрелок»

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12 августа 2022, 18:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: wikipedia.org

По данным отдельных источников, СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве со средствами крупного Вуза – Пермского Государственного национального исследовательского университета. Именно там в прошлом году устроил бойню печально известный Тимур Бекмансуров, убив 6 человек и ранив 20.

На данном этапе речь идёт о финансовых средствах, выделенных на систему автоматической пожарной сигнализации, организации и управления эвакуацией. Ранее в результате проверок было обнаружено, что система при её активации не передаёт сигнал на пульт экстренных служб. Общий ущерб управление Федерального казначейства оценивало более чем в 18 млн рублей.



Также следствие проверяет обстоятельства поставки и монтажа систем видеонаблюдения и удалённого доступа. По словам источников, уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено во Втором отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю в июле 2022 года. Ещё ранее в управлении были зарегистрированы несколько материалов о возможных хищениях в ПГНИУ. Как утверждают собеседники СМИ, дело возбудили в отношении неустановленных лиц. В нём пока не имеется ни подозреваемых, ни обвиняемых.