На Эльбрусе туристка родила ребенка

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12 августа 2022, 18:11 Источник: РИА "Новости"

Эльбрус, https://unsplash.com/photos/n9t6nd_WuuM

В пятницу, 12 августа, туристка родила ребенка на станции канатной дороги Гара-Баши. Соответствующую информацию предоставил Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Ранее сегодня оперативному дежурному поступили данные о том, что на станции Гара-Баши на Эльбрусе на высоте 3 800 метров у одной из туристок отошли воды. Когда спасатели прибыли на место, женщина уже родила мальчика.

Мать и младенца на канатной дороге транспортировали на поляну Азау, где они были переданы бригаде скорой помощи.