За «непристойный танец учеников» пришлось ответить замдиректора лицея

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2022, 16:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Общественное движение «Зов народа», инициировавшее ранее проверку в лицее №12 города Екатеринбург, сообщило о привлечении к административной ответственности бывшей замдиректора по воспитательной работе данного учреждения Лилии Ардашевой. Речь идёт о печально известном танце учеников, который прозвали «непристойным танцем». Активисты опубликовали копию ответа УМВД по Екатеринбургу на просьбу проверить учебное заведение на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди тех, кто не достиг совершеннолетнего возраста. Ответ подготовлен начальником отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных Александром Смирных.

Данный документ говорит о том, что госпожа Ардашева была привлечена к административной ответственности. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили подлинность письма. Но при этом, не сказали, по какой статье была наказана педагог. В беседе с уральскими СМИ лидер «Зова народа» Сергей Зайцев заявил, что изначально активисты обращались с просьбой проверить лицей в СКР, но оттуда обращение перенаправили в полицию и прокуратуру. В МВД общественнику также не сообщили, по какой статье Ардашеву привлекли, но сам он предполагает, что это может быть ч.1 ст.621 КоАП (штраф до 50 тысяч рублей). По его словам, обращение к властям организация подготовила ещё в конце весны, но региональные власти выступили скорее в поддержку лицея.

Активисты поняли, что от регионального правительства поддержки не дождутся, и потому решили написать в Следственный комитет. Господин Зайцев отметил, что никто из родителей лицеистов в его организацию не обращался. Между тем, в департаменте образования Екатеринбурга заявили, что Лилия Ардашева уволилась из лицея по собственному желанию ещё 30 июля. Ещё в мае, после того, как выступление школьников вызвало мощнейший резонанс в обществе, Ардашевой сделали выговор, а в июне после проверки лицея департаментом выговор сделали и директору.