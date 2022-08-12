Как начать читать после долгого перерыва

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12 августа 2022, 15:22 Ульяна Фомина

Фото: pixabay.ru

Все с малых лет знают о пользе чтения, но как иногда сложно заставить себя открыть новую книгу и начать её, особенно после долгого перерыва.



Детские книги.

Вспомните свою любимую книгу детства, попробуйте перечитать её снова.

Вы непременно найдете в ней что-то новое, то, что вы раньше, возможно, не понимали в силу возраста или не замечали. Как известно, некоторые книги, которые принято считать детскими, на самом деле написаны для взрослых. Например, всем известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери “Маленький принц”, хранящее в себе намного больше глубоких мыслей, которые не изучают в школе: ответственности и свободы выбора, следования своим собственным мечтам, пороков человека, непонимания между поколениями Детская сказка “Алиса в Стране чудес” Льюиса Кэррола во многом психологична: герои противоречащие сами себе заставляют маленькую девочку Алису каждый раз подстраиваться под них, запутываясь в своих чувствах все больше. Ситуации, описанные автором, происходят с каждым из нас, а понаблюдать со стороны за ними мы можем на страницах сказки.



Перечитать любимое.

Если у вас есть любимые книги, это отличный вариант начать чтение после долгого перерыва. Читать знакомый текст всегда получается быстрее и легче, не нужно задумываться над сюжетом и переживать за героев, ведь вы уже знаете, чем закончится эта история. Также многие нашли в этом способ расслабления, перечитывая уже полюбившиеся произведения, полностью “отключают” голову.



Короткие рассказы.

Зачастую люди откладывают прочтение книги из-за ее объема: страшно подступиться к произведению в трех томах, кажется, что ты его никогда не закончишь. Лучше открыть сборник рассказов или небольших повестей и выбрать из него понравившееся произведение. Начать его будет не так страшно, а после финала вы получите удовлетворение от проделанной работы.



Электронные и аудиокниги.

Еще один вариант для книголюбов. Удобнейший способ для путешествий, поездок на работу или университет. Сейчас в Интернете можно найти практически всё, интересующие произведения не исключение. Выбирая новые книги, не всегда удается понять по отзывам и оценкам других пользователей сети, будете ли вы приобретать их.

Тогда следует найти на сайтах для чтения книг либо целое произведения, либо фрагмент, ознакомиться с ним и уже делать свой вывод. Читая произведение в Интернете не жалко остановится или попросту не дочитать и бросить произведение, если оно не нравится. Также как плюс многие отмечают, что для электронных книг не придется искать место на полке в своем доме, а затем и вытирать с них пыль.

А аудиокниги хороши для совмещения нескольких дел сразу: прослушивание книги и уборка квартиры, прослушивание и рисование, прослушивание и утренняя пробежка.



Пробовать разное.

Не стоит забывать, что произведение должно “попасть” в ваше настроение. Порой не получается прочитать книгу о несчастной неразделенной любви в солнечный денёк на пляже. Некоторые люди, которые только хотят начать свой путь любви к чтению, берутся за слишком тяжелые произведения, мучаются, заставляя себя читать, расстраиваются и надолго бросают это дело. Не следует опускать эту ошибку, главное помнить, что чтение - это полезное и приятное времяпрепровождение, которое должно приносить вам удовольствие.



Пробуйте разные жанры литературы, форматы книг, издания. Найти свое книжное издательство тоже интересный опыт. Разные мебельные компании выпускают отличающиеся диваны, также происходит и с книгами. У издательств есть свой стиль произведений, которые они выпускают, свое особенное оформление обложек и страниц книг, качество изделий. Не стоит думать, что оформление книги неважно, совсем наоборот. Книголюбы часто ждут выпуска книг с определенной обложкой, чтобы дополнить свою коллекцию, это им приносит не только удовольствие от чтения, но и эстетическое.