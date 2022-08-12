В России постепенно заканчивается продукция Apple и Samsung

Западные санкции стали причиной сокращения товаров Apple и Samsung на российских прилавках, сообщает «АБН».
На сегодняшний день продажи активно снижаются. Это происходит не из-за снижения популярности этой продукции среди покупателей, а из-за сильного сокращения поставок гаджетов в Россию.
Телефоны продолжают поступать, но в меньшем объеме и большинство из них идет не на продажу, а на запчасти.
Стремительнее сокращается количество смартфонов Apple, на российском рынке они составляют лишь 7 %.
К 2022 году эксперты прогнозируют, что продукция этих брендов может полностью уйти с наших прилавков.