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Аргументы Недели Общество 13+

В России постепенно заканчивается продукция Apple и Samsung

, 15:12

В России постепенно заканчивается продукция Apple и Samsung
Фото: stockvault.net

Западные санкции стали причиной сокращения товаров Apple и Samsung на российских прилавках, сообщает «АБН».

На сегодняшний день продажи активно снижаются. Это происходит не из-за снижения популярности этой продукции среди покупателей, а из-за сильного сокращения поставок гаджетов в Россию.

Телефоны продолжают поступать, но в меньшем объеме и большинство из них идет не на продажу, а на запчасти.
Стремительнее сокращается количество смартфонов Apple, на российском рынке они составляют лишь 7 %.

К 2022 году эксперты прогнозируют, что продукция этих брендов может полностью уйти с наших прилавков.

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