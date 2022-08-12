В России постепенно заканчивается продукция Apple и Samsung

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12 августа 2022, 15:12

Фото: stockvault.net

Западные санкции стали причиной сокращения товаров Apple и Samsung на российских прилавках, сообщает «АБН».



На сегодняшний день продажи активно снижаются. Это происходит не из-за снижения популярности этой продукции среди покупателей, а из-за сильного сокращения поставок гаджетов в Россию.

Телефоны продолжают поступать, но в меньшем объеме и большинство из них идет не на продажу, а на запчасти.

Стремительнее сокращается количество смартфонов Apple, на российском рынке они составляют лишь 7 %.

К 2022 году эксперты прогнозируют, что продукция этих брендов может полностью уйти с наших прилавков.