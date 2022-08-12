Жительница Балашихи пострадала от нападения лошади

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12 августа 2022, 15:04

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В Балашихе женщина упала под лошадь. Пострадавшая отделалась ушибами и сильным испугом, сообщает инернет-портал «Подмосковье сегодня».

В микрорайоне Ольгино две женщины, которые катали детей на лошадях, верхом передвигались через один из дворов. На детской площадке в этот момент гуляла женщина с ребёнком на руках.

«Одна из лошадей ни с того, ни с сего накинулась на мамашу и начала кусать и лягать» , - сказали очевидцы.

Пострадавшей вызвали скорую, очевидцы происшествия успели снять на видео наездниц. Но женщины не кинулись на помощь, а оперативно скрылись со двора.