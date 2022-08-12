Глава Ростуризма Догузова: отправиться в путешествие по программе кэшбека можно в период с 1 октября по 25 декабря

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12 августа 2022, 13:27

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Программа кэшбека на осенние туристические путевки начнёт действовать с 1 октября, а приобрести билеты можно будет в окно с 25 августа по 10 сентября. Об этом сообщает «Общественная служба новостей» со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

В своих социальных сетях Догузова сообщила, что отправится в путешествие по программе кэшбека можно в период с 1 октября по 25 декабря. Условия, как передаёт глава Ростуризма, остаются прежними: возврат составляет 20%, максимальная сумма — 20 тысяч рублей.

Также Догузова отметила нововведение: по решению президента РФ Владимира Путина, повышенный кэшбек будет действовать для Дальнего Востока при бронировании гостиницы, которая участвует в программе. В таком случае максимальная планка возврата достигает 40 тысяч рублей.

Вторым новшеством являются короткие поездки, длительностью от 3 ночей, — теперь они также входят в программу возврата денег.