Школьникам из Челябинской области организовали бесплатное путешествие

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

12 августа 2022, 12:40 Татьяна Михайлова Источник: Официальный канал Руководителя Федерального агентства по туризму

Фотография Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Южный Урал присоединился к пилотному проекту популяризации туризма для детей. Благодаря социальным сертификатам 8,8 тысяч детей, отличившихся в учебе, спорте и творчестве познакомятся с достопримечательностями родного края. Местными туроператорами составлено 13 туров, 7 из которых посвящены Челябинску. Все маршруты адаптированы для учащихся 5-9 классов, они составлены так, чтобы поездка была одновременно увлекательной и познавательной. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Возможностью бесплатно попутешествовать по Челябинской области уже воспользовались 249 детей. В прошедшие выходные две группы школьников из Верхнего Уфалея, Пласта, Южноуральская и Увельского района побывали в Челябинске. Путешествие одной из них называлось «Тихо! Идет съемка», другой - «Челябинск – город профессий». Школьники побывали в телерадиоцентре, студии мультипликации, информационном центре атомной отрасли, прогулялись по набережной реки Миасс и Кировке.

Напомним, что пилотный проект реализуется в 18 регионах России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Информация о том, как получить социальный сертификат на Южном Урале, опубликована на сайте Областного центра дополнительного образования детей.