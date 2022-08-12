В Челябинске сдадут в аренду жителям брошенные сады

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12 августа 2022, 12:12 Анна Семенова

Брошенные сады обретут вторую жизнь. Фото: телеграм-канал Натальи Котовой

Пока на примете 18 участков, на которые вскоре разыграют аукционы.

Как сообщила в своем телеграмм-канале мэр Челябинска Наталья Котова, такую работу решили провести в нашем городе впервые. Заброшенные участки на территориях СНТ будут сдавать в аренду тем, кто желает разбить огород, но не имеет возможности купить собственный сад.

В первую очередь на аукционы выставят 18 участков, от которых люди отказались сами. Они находятся на территориях СНТ «Янтарь», «Тракторосад-3», «Авиатор-2», «Полет-2», «Строитель-2» и «Челябинский механический завод». Цены на пользование землей обещают сделать доступными.

Далее всем председателям садов дадут указание провести ревизию заброшенных участков в черте города.