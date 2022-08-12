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Ректор РГГМУ Михеев пригласил молодёжь с Донбасса обучаться в вузе

, 12:26 Источник: ФАН

Ректор РГГМУ Михеев пригласил молодёжь с Донбасса обучаться в вузе
РГГМУ, globallookpress.com

Ректор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Михеев (РГГМУ) в видео-обращении пригласил молодежь с Донбасса обучаться в вузе. 

«Наш университет очень дружелюбный, самый многонациональный и ждет наших детей для получения различного образования: метеорологов, экологов, океанологов и других специальностей — экономистов, юристов, с наших освобожденных территорий», — приводит его цитату Федеральное агентство новостей.

Михеев отметил, что студенты, прибывшие с освобождённых территорий Донбасса, будут размещены в общежитии, им будет уделено особое внимание. 

РГГМУ с 1930 выпускает специалистов гидрометеорологического профиля. В 2011 году вуз стал обладателем «Мегагранта» — гранта Минобразования и науки РФ на привлечение в высшие учебные заведения страны учёных с мировым именем. 

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