Ректор РГГМУ Михеев пригласил молодёжь с Донбасса обучаться в вузе

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12 августа 2022, 12:26 Источник: ФАН

РГГМУ, globallookpress.com

Ректор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Михеев (РГГМУ) в видео-обращении пригласил молодежь с Донбасса обучаться в вузе.

«Наш университет очень дружелюбный, самый многонациональный и ждет наших детей для получения различного образования: метеорологов, экологов, океанологов и других специальностей — экономистов, юристов, с наших освобожденных территорий», — приводит его цитату Федеральное агентство новостей.

Михеев отметил, что студенты, прибывшие с освобождённых территорий Донбасса, будут размещены в общежитии, им будет уделено особое внимание.

РГГМУ с 1930 выпускает специалистов гидрометеорологического профиля. В 2011 году вуз стал обладателем «Мегагранта» — гранта Минобразования и науки РФ на привлечение в высшие учебные заведения страны учёных с мировым именем.