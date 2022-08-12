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Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 81% респондентов одобряют работу президента РФ Владимира Путина

, 11:59 Источник: Свободная пресса

Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 81% респондентов одобряют работу президента РФ Владимира Путина
Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» об отношении россиян к работе лидера РФ Владимира Путина, около 81% респондентов довольны работой президента. Об этом информируется «Свободная пресса». 

Фонд «Общественное мнение» занимается проведением социологических исследований. Темой одного из крайних опоросов организации была отношение граждан РФ к Владимиру Путину.

Согласно данным исследования, более 81% опрошенных довольны работой главы государства, 10% придерживаются противоположной точки зрения. За последнюю неделю возросло количество респондентов, одобряющих работу лидера РФ. 

Также в процессе проведения опроса был измерен уровень доверия к президенту: 79% участников опроса заявили, что доверяют Владимиру Путину, 13% сказали, что не доверяют ему. Уровень доверия к главе государства за неделю вырос на 1%.

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