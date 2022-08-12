Молодые и перспективные

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12 августа 2022, 11:41 Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина: Антон Георгиевский, тренер Вадим Карпычев, Кирилл Суханов, Артем Султанов

Саблисты спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода Артём Султанов, Антон Георгиевский и Кирилл Суханов стали мастерами спорта России. Приказ о присвоении им звания был подписан министром спорта России 8 июля этого года.

Важного события ребята ждали больше года. Это звание им присвоено за высокие достижения в спорте, в частности, за победу в первенстве России среди юниоров до 21 года, которое проходило в 2021 году в Выборге.

Все вновь испеченные мастера спорта России – молодые перспективные спортсмены. Около десяти лет назад они пришли заниматься к тренеру высшей категории мастеру спорта России Вадиму Карпычеву. Кому-то этот спорт посоветовали близкие, кто-то перешел из другой секции. Но, познакомившись с фехтованием, поняли, что это именно то, что искали.

– За эти годы было много взлетов и падений, тренировок и соревнований, побед и поражений, – говорит Вадим Карпычев. – И ребята прошли этот путь со мной, с родителями, со всеми, кто их поддерживал. Спасибо всем, кто был рядом. Труднее всего далось Антону Георгиевскому. Первые годы, когда мы ездили на соревнования, он часто занимал роль запасного, а сейчас – лидер команды. Кроме того, вместе с Артёмом Султановым пробует свои силы в тренерской деятельности. С 2022-го ребята работают в СК «Знамя» спортинструкторами, помогают мне и тренируют самых маленьких саблистов. Оба в этом году поступили в Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина на заочное отделение факультета физкультуры и спорта.

– Тренировать детей мне нравится, – говорит Антон Георгиевский. – У нас с Артёмом в группе 15 новичков, стараемся передать им все то, чему нас научил наш тренер Вадим Андреевич. Приятно смотреть на успехи маленьких учеников, надеемся, что они тоже влюбятся в этот вид спорта и достигнут высоких результатов.

Выпускник лицея Кирилл Суханов планирует поступить в другой вуз, но спорт останется важной частью его жизни.

– Любой спортсмен мечтает стать мастером спорта, – говорит Кирилл. – Я не исключение. Это звание дается раз и на всю жизнь. Последние три года стремился к этому, и, когда выдался шанс, я не подвел.

Сейчас ребята готовятся к важному старту, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Там состоится I Всероссийская спартакиада сильнейших, где «знаменцы» вместе с мастером спорта международного класса Кириллом Тюлюковым будут представлять Нижегородскую область.

– Те задачи, которые мы перед собой ставили на этот сезон, достигнуты, – отмечает Вадим Карпычев. – Мы имеем взрослую конкурентоспособную команду. Ребята в строю, они тренируются и готовы участвовать в соревнованиях самого высокого уровня. А присвоение им звания мастеров спорта России – стимул к новым достижениям.

Сегодня в СК «Знамя» один мастер спорта международного класса – саблист Кирилл Тюлюков, четыре мастера спорта России – саблисты Антон Георгиевский, Кирилл Суханов, Артём Султанов и шпажист Максим Петров.

Вадим Карпычев, директор ООО «Знамя»:

– Поздравляю всех тренеров, спортсменов, любителей спорта с Днем физкультурника! Пусть вам хватает вдохновения и сил каждый день становиться лучше, выносливее и позитивнее! Пусть все препятствия будут преодолимы. Живите вместе со спортом, будьте чемпионами!