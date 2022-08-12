Врач Ярцева поддержала инициативу об ограничении продажи крепких спиртных напитков вблизи зон отдыха

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12 августа 2022, 11:42

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT оценила идею об ограничении продажи крепкого алкоголя в популярных зонах летнего отдыха, в частности в прибрежных.

Ярцева поддержала инициативу ограничить продажу крепкого алкоголя вблизи мест отдыха.

Ранее Минздрав РФ оценил идею замиминистра здравоохранения Олега Салагая запретить продажу крепких спиртных напитков вблизи мест отдыха. Депутат ГД Султан Хамзаев сообщил, что в парламенте скоро приступят к разработке соответствующего законопроекта.

«Если прибрежные зоны, то я соглашусь, потому что большое количество людей после принятия алкоголя идут купаться в запрещённых местах и это приводит к плачевным последствиям», — отметила врач.

Ярцева добавила, что законопроект нуждается в тщательной отработке, чтобы «не было перегибов».