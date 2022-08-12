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Аргументы Недели Общество 13+

Фонд «Общественное мнение»: Путину доверяет 79 процентов россиян

, 10:57

Фонд «Общественное мнение»: Путину доверяет 79 процентов россиян
Президент России Владимир Путин / Kremlin Pool / https://www.globallookpress.com

Президенту России Владимиру Путину доверяет 79 процентов российских граждан, следует из опроса фонда «Общественное мнение».

Согласно опросу фонда, президенту РФ доверяет 79% россиян, 8% затрудняются ответить, а 13% «скорее не доверяют».

В исследовании фонда отмечается, что 81% опрошенных россиян довольны работой Путина на посту главы страны, тогда как 10% респондентов считают работу президента «скорее плохой».

Уточняется, что опрос был проведен методом интервью среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет. Статистическая погрешность опроса не превышает 2,5 процента.  

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