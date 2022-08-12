Является ли электросамокат транспортным средством

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12 августа 2022, 10:27

С каждым годом популярность электросамокатов возрастает, что в последствии ведет к нарушениям правил дорожного движения. При этом, не каждый случай нарушения оформляется протоколом об административном правонарушении, т. к. возможность скрыться с места происшествия у «самокатчика» всегда остается.

Проблема правильного использования электросамоката важна и касается как пешеходов, так и лиц, управляющих транспортными средствами, c учетом большого участия в ДТП лиц на самокатах.

На сегодняшний день на законодательном уровне не урегулирован вопрос об определении статуса электросамоката, как транспортного средства, а лица, управляющие им, приравниваются к пешеходам.

Так в своем Постановлении № 78-АД22-22-КЗ Верховный Суд РФ дал разъяснение со ссылкой на пункт 1.2 Правил дорожного движения, где к пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, а также использующие для передвижения самокаты и иные аналогичные средства.

При этом, Верховный Суд РФ пояснил, что понятие «транспортного средства» закреплено в примечании к ст. 12.1 КоАП РФ и расширительному толкованию не подлежит, а следовательно, электросамокат не подпадает под данное понятие.

Также ведутся дискуссии об определении статуса лиц, использующих самокаты, а также об отнесении электросамоката к транспортным средствам.

Таким образам, в настоящее время, действия лица управляющего электросамокатом не могут расцениваться в качестве управления транспортным средством. В случае нарушений правил дорожного движения будут применяться нормы закона связанные с административной ответственностью для пешеходов. Это пример того, как законы не всегда успевают за техническим прогрессом. Для того чтобы комфортно и надежно на дорогах чувствовали себя пешеходы, водители и «самокатчики», необходимо принятие дополнительных законов, которые смогут урегулировать безопасное использование электросамокатов на дорогах.

Алина Гарина – адвокат, эксперт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.