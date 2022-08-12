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Аргументы Недели Общество 13+

Ветеринарный врач Цыпленков: если протянуть руку к незнакомому животному, то оно может решить, что это акт агрессии и укусить вас

, 10:25

Ветеринарный врач Цыпленков: если протянуть руку к незнакомому животному, то оно может решить, что это акт агрессии и укусить вас
кошка и собака, фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал в беседе с радио Sputnik об опасности, которая может настигнуть, если гладить чужих и бездомных животных. 

Цыпленков заявил, что несмотря на внешний вид животного, оно может быть заражено паразитами, именно поэтому не стоит гладить чужих или бездомных кошек и собак. 

«С чисто ветеринарной точки зрения, опасно гладить чужих, бездомных или диких животных. У них могут быть глисты и лишай, которые в виде яиц и спор попадут на вас. То есть гладить кошек и собак можно и нужно, но не всех», – пояснил Евгений Цыпленков в интервью радио Sputnik. 

Просимо паразитов, ветеринарный специалист также назвал риск быть укушенным из-за желания погладить незнакомое животное. 

«Если протянуть руку к незнакомому животному, то оно может решить, что это акт агрессии и укусить вас. У нас такое часто бывает с домашними животными, а с дикими еще чаще. Незнакомые вам животные могут быть агрессивными», — отметил Цыпленков.

Врач также добавил, что в случае укуса обязательно придётся делать прививку от бешенства.

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