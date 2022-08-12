Журналист Владимир Соловьев напомнил, что певица Лобода долгие годы зарабатывала на России

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12 августа 2022, 09:40

Светлана Лобода, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своём YouTube-шоу «Соловьев LIVE» прокомментировал недавнее русофобское заявление Светланы Лободы в интервью. Об этом информирует teleprogramma.pro.

В одном из недавних интервью российская звезда украинского происхождения Светлана Лобода заявила, что из страны уехала вся интеллигенция, а остались в России лишь те, кому «телевизор перебил холодильник».

Соловьев прокомментировал ее заявление, напомнив о ее недавнем концерте в Нью-Йорке и карьере, построенной в России.

«Она — украинка, которая долгие годы зарабатывала на России. А теперь она нам всем объясняет про то, кто мы и какие они. То есть мы все раз! — и в телевизор, у нас нет никакой другой точки зрения, а интеллигенция вся, поющая ртом, уехала», — заявил Соловьев.

Он также упомянул, что певица на концерте в Нью-Йорке исполняла хиты на русском языке в паре с Максом Барских, который ранее негативно высказывался о России.