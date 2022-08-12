Мэра Москвы попросили организовать в павильоне «Украина» на ВДНХ экспозицию «Промышленность Донбасса»

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12 августа 2022, 08:31

Выставка на ВДНХ, фото: Serguei Bulavsky/Russian Look, globallookpress.com

Председатель совета директоров группы компаний «Маршал» Сергей Горохов (город Луганск) в обращении к мэру Москвы Сергею Собянину попросил рассмотреть возможность создания на ВДНХ экспозиции «Промышленность Донбасса» с целью продемонстрировать потенциал республики. С документом ознакомился RT.

В своём обращении к мэру Москву Горохов отметил, что после освобождения ЛНР ВС РФ в свет была выпущена первая партия продукции Луганского завода трубопроводной арматуры «Маршал» со знаком «Спасибо, Россия» в качестве благодарности стране.

По мнению председателя совета директоров «Маршала», подобная акция помогла бы продемонстрировать потенциал жителей освобождённой республики, оставить свой след в истории, а также выразить благодарность жителей. Отмечается, что мероприятие Горохов просит провести на месте бывшего павильона «Украина» на ВДНХ.

К разработке выставки присоединяются другие донбасские предприятия, заявил он.

«Просим вас рассмотреть возможность создания на базе бывшего павильона «Украина» ВДНХ экспозиции «Промышленность Донбасса», куда могли бы быть переданы образцы продукции, промаркированные знаком «Спасибо, Россия» в честь освобождения ЛНР, а в дальнейшем и ДНР», — говорится в тексте обращения.

Подчёркивается, что на данный момент обращение перенаправили для рассмотрения в комитет по туризму города Москвы.