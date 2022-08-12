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Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

Южноуральцев, получающих выплаты на второго ребенка, станет больше

, 08:08 Источник: Правительство Челябинской области

Южноуральцев, получающих выплаты на второго ребенка, станет больше
Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В регионе хотят расширить категорию получателей пособий при рождении второго ребенка. С такой инициативой выступил губернатор Алексей Текслер. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное Собрание Челябинской области.

Сейчас социальная поддержка на второго ребенка оказывается семьям, доход которых не превышает величину прожиточного минимума. Новый законопроект предполагает, что критерий нуждаемости будет увеличен до двухкратной суммы прожиточного минимума, то есть 28 506 рублей.

Отметим, что размер выплаты поставляет 6844 рубля. Это 50% от величины прожиточного минимума для детей. Родители получают пособие до того момента, пока ребенку не исполнится 1 год.

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