RT: Минздрав РФ поддержал идею ограничить продажу крепких спиртных напитков в зонах отдыха летом

Минздрав России готов рассмотреть проекты правовых актов об ограничении продажи крепкого алкоголя вблизи мест отдыха. С письмом замминистра здравоохранения Олега Салагая на имя депутата Госдумы Султана Хамзаева ознакомился RT.
В письме указано, что Минздрав РФ поддерживает предложение запретить продажу алкогольных напитков с содержанием спирта 20% и более около зон отдыха.
«Минздрав готов рассмотреть проекты нормативных правовых актов, направленных на реализацию введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков», — говорится в тексте письма.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил RT, что в ближайшее время в парламенте приступят к разработке соответствующего законопроекта.