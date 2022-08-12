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Аргументы Недели Общество 13+

RT: Минздрав РФ поддержал идею ограничить продажу крепких спиртных напитков в зонах отдыха летом

, 08:13

RT: Минздрав РФ поддержал идею ограничить продажу крепких спиртных напитков в зонах отдыха летом
Zamir Usmanov/Global Look Press

Минздрав России готов рассмотреть проекты правовых актов об ограничении продажи крепкого алкоголя вблизи мест отдыха. С письмом замминистра здравоохранения Олега Салагая на имя депутата Госдумы Султана Хамзаева ознакомился RT.

В письме указано, что Минздрав РФ поддерживает предложение запретить продажу алкогольных напитков с содержанием спирта 20% и более около зон отдыха. 

«Минздрав готов рассмотреть проекты нормативных правовых актов, направленных на реализацию введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков», — говорится в тексте письма.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил RT, что в ближайшее время в парламенте приступят к разработке соответствующего законопроекта.

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