RT: Минздрав РФ поддержал идею ограничить продажу крепких спиртных напитков в зонах отдыха летом

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12 августа 2022, 08:13

Zamir Usmanov/Global Look Press

Минздрав России готов рассмотреть проекты правовых актов об ограничении продажи крепкого алкоголя вблизи мест отдыха. С письмом замминистра здравоохранения Олега Салагая на имя депутата Госдумы Султана Хамзаева ознакомился RT.

В письме указано, что Минздрав РФ поддерживает предложение запретить продажу алкогольных напитков с содержанием спирта 20% и более около зон отдыха.

«Минздрав готов рассмотреть проекты нормативных правовых актов, направленных на реализацию введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков», — говорится в тексте письма.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил RT, что в ближайшее время в парламенте приступят к разработке соответствующего законопроекта.