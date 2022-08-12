Количество пожаров уменьшилось вдвое в Челябинской области

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12 августа 2022, 06:37 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Площадь возгораний сократилась в 14 раз по сравнению с прошлыми годами.

В 2022 году количество пожаров на Южном Урале сократилось в два раза, а их площадь стала меньше в 14 раз. Такие данные были озвучены во время заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел губернатор Алексей Текслер.

Положительной динамики удалось достичь за счет нескольких факторов. Во-первых, была усилена противопожарная служба, для этого закупили 28 пожарных автомобилей, вскоре к ним добавятся еще 8 автоцистерн. Во-вторых, заработали пожарные части в Карабаше, Аргаяшском, Кизильском и Карталинском районах. Введено в эксплуатацию пожарное депо в Златоусте, достраивается пожарная часть в Чурилово. В-третьих, были сформированы 9 добровольных пожарных команд в муниципалитетах.

Однако пожароопасный сезон в Челябинской области еще не закончился. В связи с этим губернатор Алексей Текслер особо подчеркнул: «Улучшение ситуации по сравнению с прошлыми годами – это хорошо, но не должно служить поводом для самоуспокоения. ара продолжается, некоторые муниципалитеты соответствующий режим вводят для обеспечения пожарной безопасности, так что прошу быть всем начеку».

Добавим, что в ходе заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям также обсуждались подготовка образовательных организаций к новому учебному году и санитарно-эпидемиологическая ситуация.