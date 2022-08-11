12 законов кармы

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2022, 20:26 Анастасия Радова

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Каждый из нас хоть раз в своей жизни слышал о карме, но мало кто до конца понимает ее значение. Если говорить простым языком, карма– это совершенные поступки и их последствия, которые определяют нашу судьбу. С помощью нее мы можем переосмыслить свою жизнь и вынести определенные уроки. А главное правило кармы– «нельзя уйти от результатов наших действий». Таким образом, наше будущее напрямую зависит от мыслей и действий в настоящем или прошлом.

У кармы есть двенадцать законов, о которых мы сейчас подробно расскажем. Они направлены на то, чтобы зло не оставалось безнаказанным, а люди имели возможность исправления своих ошибок

1. Великий закон– Вы получаете от жизни все то, что вкладываете. Если хотите, чтобы Вас ценили и любили– относитесь также к окружающим людям

2. Закон созидания– создан для того, чтобы люди понимали, что ничего просто так не бывает. И чтобы что-то получить, необходимо работать.

3. Закон роста– чтобы идти вперед, необходимо менять себя, а не других людей. Работа над своими мыслями– это главный критерий изменения внешних факторов

4. Закон смирения– обращайте внимание только на хорошее в людях. Для того чтобы что-то изменить, это надо сначала принять таким, каким оно есть

5. Закон ответственности– никто кроме нас не несет ответственность за то, что происходит с нами и вокруг нас. Мы– это отражение мира, а мир– отражение нас

6. Закон взаимосвязи– у любого вашего поступка есть последствия, от которых не убежать. На пути к цели важны даже самые маленькие шаги

7. Закон фокуса– фокусируйтесь только на одном, не распыляйтесь

8. Закон дарения– не забывайте, что человек способен научить только тому, через что сам прошел

9. Закон здесь и сейчас– никогда не сожалейте о прошлом и не гадайте о будущем. Фокусируйтесь лишь на настоящем

10. Закон терпения и вознаграждения– ценные награды стоят большого труда

11. Закон перемен– ситуации будут повторяться до тех пор, пока Вы не вынесете из них правильные уроки

12. Закон вдохновения– человек получает то, что заслужил. А то, что пропитано любовью всегда вдохновляет и выигрывает